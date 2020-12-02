В Москве продлили дистанционку для старшеклассников до конца четверти

В Москве продлили дистанционный режим обучения для школьников 6–11-х классов до конца второй четверти. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин в среду, 2 декабря.

Указом вносятся изменения в аналогичный документ от 8 июня 2020 года «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности». В документ внесена поправка, согласно которой дистанционный режим обучения продлевается «до окончания второй четверти».

17 ноября дистанционный формат обучения для московских школьников 6–11-х классов продлили до 6 декабря. Как отмечал Собянин, «количество заболевших школьников 6–11-х классов в последний месяц находится примерно на одном уровне — 1,5–2,2 тыс. случаев в неделю», а это значит, что дистанционное обучение помогает предотвратить распространение коронавируса.

10 ноября на сайте мэра Москвы был опубликован указ, согласно которому студенты московских вузов и колледжей будут переведены на дистанционную форму обучения на период с 13 ноября по 15 января 2021 года.

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