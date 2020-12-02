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Российский отряд пополнили семь новых космонавтов

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Еще семь специалистов стали членами российского отряда космонавтов, сдав экзамены и вступив в должность космонавтов-испытателей. Об этом в среду, 2 декабря, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

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«Квалификация космонавта-испытателя присвоена Константину Борисову, Александру Горбунову, Александру Гребенкину, Алексею Зубрицкому, Сергею Микаеву, Кириллу Пескову и Олегу Платонову. Они прошли двухлетний курс общекосмической подготовки и успешно сдали государственный экзамен», — говорится в сообщении.

Получившие удостоверения космонавты-испытатели были отобраны в отряд космонавтов «Роскосмоса» после второго открытого конкурса, объявленного в 2018 году. Два года специалисты проходили общекосмическую подготовку как кандидаты в отряд космонавтов.

«Группа <…> посещала лекции и семинары, где изучали устройство космического корабля, станции, знакомились с методами проведения научных экспериментов. За два года они освоили около 50 дисциплин и сдали порядка 60 зачетов и экзаменов», — уточняется в сообщении.

До сегодняшнего дня в российский отряд входили 23 космонавта.

Ранее, 16 ноября, в «Роскосмосе» рассказали о сокращении более 10 тыс. человек за два года. Сокращения произошли по поручению гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и решению правления госкорпорации.

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