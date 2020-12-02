В ГИБДД разъяснили правила об обязательных зимних шинах

В России вступило в силу правило технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, по которому с 1 декабря и до конца февраля запрещается эксплуатация легковых автомобилей, не укомплектованных зимними шинами.

Как сообщили 2 декабря корреспонденту «Известий» в ГИБДД России, запрет вводится на эксплуатацию без зимних шин легковых автомобилей и машин для грузоперевозок, не имеющих дополнительных пассажирских мест (масса машин такой категории не должна быть более 3,5 тыс. кг). При этом зимние шины должны быть установлены на всех колесах указанных транспортных средств.

Что касается штрафов, то административная ответственность за несоответствие шин сезону в настоящее время не предусмотрена. Однако, согласно ч. 2 ст. 12.5. КоАП РФ, инспектор ГИБДД может выписать предупреждение или штраф в размере 500 рублей за использование чрезмерно изношенных зимних шин с протектором высотой менее 4 мм, а также за установку на одну ось шипованных и нешипованных покрышек или разных размеров и моделей.

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Не тяни резину: будут ли штрафовать за летние шины.