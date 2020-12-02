Школы Башкирии перевели на очную форму обучения

В школах Башкирии отменили дистанционное обучение. Решение о дальнейшей учебе непосредственно в школе было принято на заседании регионального оперативного штаба под руководством главы республики Радия Хабирова.

Власти полагают, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции стабилизировалась. Республиканское министерство образования и науки предложило прекратить дистанционное обучение. Роспотребнадзор решение поддержал.

Ученики вернутся в школы 7 декабря. Хабиров распорядился проверить все учебные заведения на предмет соблюдение санитарных норм.

Как уточняет ИА «МедиаКорСеть», на дистанционном обучении находились ученики с 6 по 10 класс. Школы 23 районов республики вывели на очное обучение 27 ноября.

1 декабря в Минпросвещения сообщили, что в России число школ, которые ушли на карантин из-за COVID-19, увеличилось до 37. Это составляет 0,09% от всех школ в стране.