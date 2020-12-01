Число ушедших на карантин школ в России возросло до 37

В России число школ, которые ушли на карантин из-за COVID-19, увеличилось до 37. Эти данные приводятся в инфографике, опубликованной в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ» во вторник, 1 декабря.

Согласно опубликованной информации, в 37 школах в 21 регионе сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией. Это составляет 0,09% от всех школ в стране.

Среди отдельных классов на карантин закрыты 0,8% от общего количества.

За 30 ноября ушли на карантин 16 школ, вышли из него — 11.

27 ноября сообщалось о 32 школах, которые ушли на карантин.

Как заявил 19 ноября заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко, 0,07% от всего количества школ в государстве находятся на карантине, что составляет 26 таких учебных заведений в 12 регионах. По его словам, более 56% школьников учатся очно.

Он отмечал, что в ведомстве считают ситуацию в школах спокойной. Министр считает, что школа сегодня является «самым безопасным местом, где ребенок может находиться».

В Москве школьники в начале октября уходили на двухнедельные каникулы в связи с эпидемиологической ситуацией в городе.

С 19 октября 500 тыс. учеников 6–11-х классов продолжили дистанционное обучение. Учащиеся 1–5-х классов вернулись в школы. Во всех образовательных организациях соблюдаются дополнительные меры санитарной безопасности, введенные с 1 сентября.

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