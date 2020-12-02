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Опрос выявил главные страхи россиян в 2020 году

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Главным страхом россиян в 2020 году стали опасения роста социальной несправедливости. Об этом свидетельствует данные исследования, проведенного ВЦИОМом и опубликованного в среду, 2 декабря.

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Кроме того, ключевыми страхами опрошенных жителей России на конец года стали снижение доходов и недоступность привычных товаров из-за их возможного подорожания. Такие ответы дали 68% и 67% респондентов соответственно. Рост социальной несправедливости как основной повод для переживания назвали 70% опрошенных.

Также среди страхов россиян фигурируют отказ в оказании бесплатной медицинской помощи или ее плохое качество (62%), потеря работы (44%).

Меньше всего опрошенные опасаются беспорядков внутри страны, такой ответ дали 33% участников исследования. Также россияне не сильно беспокоится из-за возможности разгула преступности (33%) и обострения конфликтов между Россией и другими странами (27%).

При этом в течение года страхи россиян менялись. Так, в апреле самым главным беспокойством жителей России было снижение доходов (72%).

В исследовании приняли участие 1,8 тыс. респондентов старше 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% для данной выборки не превышает 2,5%.

В середине ноября «Известия» со ссылкой на данные исследования компании Honor, сообщали, что две трети россиян испытывают страх остаться без мобильного телефона. Как оказалось, более половины владельцев смартфонов (53%) в возрасте от 18 до 44 лет испытывают стресс в случае разряда батареи телефона

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