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В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Кремль оставил объявление 31 декабря выходным днем на усмотрение регионов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение 31 декабря выходным днем — прерогатива региональных властей.

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«Что касается 31 числа, ничего сказать не могу, это решение региональных властей», — отметил Песков 2 декабря.

Он подчеркнул, что на текущий момент и официально 31 декабря — это рабочий день.

Ранее в среду стало известно, что врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение, по которому 31 декабря в регионе объявят выходным днем, пишет «Газета.ру».

Накануне член Общественной палаты и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем.

По его мнению, эта возможность позволит россиянам в спокойной обстановке и в кругу семьи встретить Новый Год, и создаст определенную предпраздничную атмосферу.

Вместе с тем в ноябре Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем.

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