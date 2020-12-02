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В Госдуме поддержали допуск к экзаменам на водительские права с 16 лет

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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев поддержал планы МВД допускать кандидатов на водительские удостоверения на экзамен и выдавать права с 16 лет. Об этом он заявил в беседе с «Известиями» в среду, 2 декабря.

Ранее в этот день сообщалось, что МВД прописало в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами допуск к экзаменам на права с 16 лет. Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

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«Чем раньше подростки смогут управлять автомобилем и получать права, тем больше будет порядка на дорогах. Чем раньше человек начнет изучать ПДД и получит возможность сдать на права, тем больше это будет накладывать ответственности на всех, кто участвует в дорожном движении», — сказал депутат.

Новый регламент предполагает выдачу права кандидата с 16 лет только с письменного согласия одного из законных представителей — родителей, усыновителей или попечителей.

Согласно действующим правилам, сдать экзамен можно в 17 лет, а начать водить машину — с 18 лет.

Ожидается, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Ранее 2 декабря сообщалось, что МВД утвердило шесть оснований для не допуска кандидата в водители к экзамену на права.

Согласно документу, кандидат не будет допущен до экзамена, если станет известно, что он был лишен прав, неправильно составлены документы или в них содержится недостоверная информация.

Также если документы кандидата подделаны или были похищены, если человек не оплатил государственную пошлину, или если автошкола, где учился будущий водитель, не имеет лицензии на осуществление образовательной деятельности.

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