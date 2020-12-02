В Госдуме оценили планы Санду по выводу войск России из Приднестровья

Избранному президенту Молдавии Майе Санду вряд ли удастся добиться вывода российских миротворцев из Приднестровья. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его словам, заявления политика могут привести к «определенного рода обострению и попытке в очередной раз ударить по престижу» России. Он отметил, что Москве необходимо «более эффективно» работать с русскими диаспорами на территории ныне независимых государств бывшего Советского Союза.

Он допустил, что «невнятная позиция Москвы на этот счет» может провоцировать подобные заявления со стороны избранного президента Молдавии.

«На сегодняшний день максимум, что может сделать Майя Санду в этом направлении, — это поднять тему присутствия российских миротворцев в диалоге с Москвой», — сказал Шерин в беседе с «Газетой.ру» 2 декабря.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько выразил мнение, что Санду делает по большому счету дежурные заявления, которых от нее ждут «силы, приведшие ее к власти», не рассчитывая на реализацию этого плана.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил накануне в беседе с «Парламентской газетой», что Молдавия уже не в первый раз поднимает искусственную проблему вывода войск из региона.

Красносельский отметил, что на фоне «очевидной неготовности» Молдавии к ответственному диалогу с Приднестровьем призывы к пересмотру миротворческого формата являются попыткой «осуществить подмену понятий».

«Вместо того чтобы последовательно решать вопросы из международной поддержанной переговорной повестки социально-гуманитарной направленности, молдавская сторона в очередной, наверное, уже в сотый раз, поднимает искусственную проблему вывода войск», — сказал президент.

По словам политика, Тирасполь не отделяет Оперативную группу российских войск (ОГРВ) от миротворческого контингента России.

«Это прямо взаимосвязанные компоненты. Российские военнослужащие из ОГРВ проходят службу в миротворческом контингенте на ротационной основе», — указал он.

Он считает, что такие заявления носят политизированный характер и нацелены на смещение акцентов с реальной повестки диалога Кишинева и Тирасполя.

Красносельский подчеркнул, что на сегодняшний день нет «юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции».

По его словам, в Приднестровье привыкли к «резонансным заявлениям» молдавских политиков, которые «не утруждают себя попытками вникнуть в содержание серьезных вопросов». Президент непризнанной республики призвал Кишинев проявить больше ответственности и вдумчивости при формулировании своей позиции.

На пресс-конференции 30 ноября Санду заявила о необходимости вывода из Приднестровья ОГРВ, а также вывоза оружия. По ее словам, в регионе давно нет опасности военных действий, в связи с чем нужно сделать миротворческую миссию гражданской — под эгидой ОБСЕ.

В интервью украинским СМИ 20 ноября она также заявляла, что нужно вывести российских миротворцев из Приднестровья. Политик подчеркивала, что формат урегулирования еще не найден.

В председательстве Албании в ОБСЕ сообщили, что не получали от Кишинева предложений о замене российских миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой организации в Приднестровье.

В МИД России назвали планы Санду по выводу ОГРВ попыткой подрыва усилий по мирному урегулированию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 декабря, что нахождение российских войск в Приднестровье имеет четкие цели в рамках совместных миротворческих сил и обусловлено в том числе необходимостью охраны военных складов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что российские миротворцы находятся в этом регионе согласно решениям группы «5+2» и поддерживают там стабильность.

Приднестровский конфликт, между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы из России поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с «голубыми касками» Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.