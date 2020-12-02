Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V» от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба российского Минздрава в среду, 2 декабря.

«В ходе визита делегация посетит учреждения здравоохранения Москвы, в которых проходили клинические исследования, а также само производство вакцин», — отмечают в ведомстве.

Специалисты ознакомятся с разработкой, исследованиями и производством препарата на всех этапах.

В Росздравнадзоре прошло совещание с участием его представителей, а также Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), НМИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи и Национального центра экспертизы Минздрава России.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова отметила факт высокой заинтересованности венгерской стороны к российской вакцине. «Очевидно, что в сегодняшних эпидемиологических условиях весь мир связывает свои надежды на скорейшее возвращение к привычной жизни с использованием эффективных вакцин, способных остановить пандемию», — приводит ее слова пресс-служба.

Самойлова добавила, что российская вакцина против этой инфекции зарегистрирована в соответствии с действующим законодательством, которое «гармонизировано с нормами ICH, и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения».

Она сообщила венгерским коллегам, что в России осуществляется «особый государственный контроль» за выпуском и обращением всех медицинских иммунобиологических препаратов, к которым относятся вакцины.

Первые образцы «Спутника V» поступили в Венгрию 19 ноября. Страна стала первой в Евросоюзе, получившей российскую вакцину для клинических исследований. Доставку образцов организовали при поддержке РФПИ.

Официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер отмечал, что одна из стран Евросоюза может закупить вакцину от COVID-19 без европейской сертификации в условиях чрезвычайной ситуации.

24 ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в Венгрии начнут производство «Спутника V» в рамках международного партнерства.

В фонде добавили, что одна доза этой российской вакцины будет стоить для других стран менее $10.

30 ноября представитель ЕК заявил о праве Венгрии как участницы ЕС начала применения на своей территории российской вакцины от COVID-19. Однако, по его словам, препарат не сможет циркулировать в других странах Европейского союза.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Минздрав объявил об ее запуске в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

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