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Оставивший детей в Шереметьево мужчина выйдет на свободу в декабре

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Мужчина, который бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево в начале 2020 года и получил один год и три месяца колонии, выйдет на свободу уже в середине декабря. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

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Представитель ведомства пояснил, что с учетом содержания под стражей мужчина отбудет наказание через 12 дней.

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 30 ноября приговорил мужчину к 1 году и 3 месяцам колонии. Он признан виновным по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Судом было установлено, что 26 января текущего года 41-летний Виктор Гаврилов, прилетев со своими сыновьями пяти и восьми лет из Комсомольска-на-Амуре в Москву, оставил их в аэропорту Шереметьево. При мальчиках были свидетельства о рождении и записка с просьбой приютить их, так как из-за финансовых проблем отец не может их содержать.

Затем он улетел в Ростов-на Дону, а после уехал в Батайск, где поселился в местной гостинице. Его арестовали 27 января, после меру пресечения дважды продлевали.

Следствие также установило, что 25 января через интернет-приложение с помощью мобильного телефона мужчина попытался украсть с банковского счета знакомой пенсионерки 100 тыс. рублей, но попытку перевода заблокировал банк. Гаврилов признал себя виновным только в хищении денег у знакомой.

В августе в прокуратуре Хабаровского края заявили, что Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре удовлетворил требования матери оставленных в Шереметьево мальчиков об ограничении в родительских правах их отца.

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