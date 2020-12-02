В России предложили создать программу «Земский строитель»

Государственную программу, стимулирующую привлечение в малые населенные пункты квалифицированных работников строительных специальностей «Земский строитель», предложили создать в России. С такой инициативой в письме к главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину обратился директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

Он напомнил, что сейчас в России действуют две госпрограммы — «Земский доктор» и «Земский учитель», которые направлены на привлечение специалистов в сфере образования и медицины в небольшие населенные пункты, передает RT.

По мнению Петунина, строители являются не менее дефицитными кадрами в маленьких городах.

Общественный деятель считает, что сделать работу в небольших населенных пунктах более привлекательной для представителей строительных специальностей могла бы программа «Земский строитель», реализуемая на условиях уже существующих «земских» программ для медицинских работников и преподавателей.

«Прошу вас оценить целесообразность создания подобной программы для работников строительных специальностей, которые смогут претендовать на выплаты подъемных средств при условии переезда в малый населенный пункт (с населением не выше 50 тыс. человек) и заключения долгосрочного трудового соглашения с местными муниципальными строительными или жилищно-коммунальными предприятиями», — говорится в письме Петунина.

Программы «Земский доктор» и «Земский учитель» предполагают единовременную выплату в размере 1 млн рублей гражданам, которые решат переехать в малые населенные пункты для продолжения трудовой деятельности.

При этом с 1 января 2020 года выплаты для граждан, переехавших на новое рабочее место в малые населенные пункты Дальневосточного федерального округа, районов Крайнего Севера и Арктической зоны, были увеличены до 2 млн рублей.