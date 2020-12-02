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Эксперт назвал угрозы подключения автоплатежа

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Автоплатеж как услуга сама по себе довольно полезен, но может привести к целому ряду проблем. Об этом сообщила агентству «Прайм» в среду, 2 декабря, аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

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Одна из них, по словам специалиста, заключается в том, что, если настроить автоматические списание и не проверить, куда уходят средства, то впоследствии может оказаться, что реквизиты введены неправильно и накопился долг.

Бывает, что человек сам забывает о подключенной услуге, и тогда деньги уходят за SIM-карту или сервис, которым он больше не пользуется, поэтому следует периодически проверять список своих автоплатежей в мобильном банке.

«Мошенническое использование автоплатежа теоретически возможно только в том случае, если на телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому злоумышленник получит доступ к мобильному банку. В этом случае он не только сможет подключить автоплатежи, но и просто вывести деньги с карты», — предупреждает Насибулина.

Чтобы вовремя узнавать о прошедших списаниях, не надо отключать информационные сообщения от банка. Эксперт советует в случае проблем проверять детализацию и шаблоны автоматических списаний, а также постоянно держать на телефоне антивирусную программу. И, конечно, соблюдать основные правила противодействия мошенникам.

30 ноября стало известно, что за семь месяцев пандемии число пострадавших от интернет-мошенничества россиян стало вдвое больше, чем за семь месяцев до распространения коронавируса, следует из данных опроса Центра социологических исследований АНО «Диалог».

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