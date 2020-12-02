Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой

Снежный покров в Москве грядущей зимой будет значительнее, чем в прошлом году, однако всё равно может быть неустойчивым. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, жителям столицы надо будет использовать любую возможность, чтобы покататься на лыжах и санках, передает «РИА Новости».

«Морозная погода может прерываться западными влияниями, когда дело доходит до оттепели. В зависимости от того, сколько снега нападало за предыдущие дни, он может остаться, а может растаять. Нужно в любом случае ловить момент», — сказала Макарова.

Она напомнила, что в соответствии с долгосрочным прогнозом Гидрометцентра, зима в европейской части России в этом году ожидается теплее нормы, но более холодная, чем предыдущая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что минувшая осень в Москве стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. В этом году средняя температура в осенние месяцы в Москве составила 8,4 градуса тепла.