Прошедшая осень в Москве стала самой теплой за историю метеонаблюдений

В Москве минувшая осень стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Об этом во вторник, 1 декабря, «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, осень 2020 года в столице побила рекорд 1974 года, а также стала самой теплой за историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года. В этом году средняя температура в осенние месяцы в Москве составила +8,4 градуса. Самым теплым стал октябрь, на четвертом месте — сентябрь, на пятом — ноябрь.

«Если посмотреть в целом, то окажется, что календарная осень с 1 сентября по 30 ноября была рекордно теплой в Москве более чем за 140 лет», — уточнил Вильфанд.

Специалист рассказал, что до этого самой теплой была осень 1974 года, второе место занимала осень 2019 года, отмечает REGNUM.

Рассказал синоптик и о погоде в Москве в начале декабря. По его прогнозам, температура воздуха в столице во вторник, несмотря на снег, была на четыре градуса выше нормы, и это соответствует «осенним значениям». Со 2 декабря она опустится до отрицательных значений: ночью она составит –1…–6 градусов, днем — до –1…–3 градусов, пишет сайт kp.ru.

Как пояснил Вильфанд, «такой температурный фон соответствует многолетним значениям, которые характерны для начала декабря». Он добавил, что «умеренно морозная погода» будет наблюдаться всю первую декаду декабря. Между тем ожидается преимущественно бесснежная погода из-за антициклона, когда «облака не формируются, а снег выпадает только из облаков».

О том, что прошедшая осень в Москве будет признана самой теплой за историю метеонаблюдений, Вильфанд заявлял 30 ноября. Он отмечал, что «сентябрь был очень теплым, октябрь — самым теплым, ноябрь, конечно же, тоже выдался теплее нормы существенно», пишет «Москва 24». Так, средняя температура в ноябре в Москве составила 3,2 градуса тепла, а это на 4,4 градуса выше нормы, пишет НСН.