Биолог назвала преждевременное старение одним из последствий COVID-19

Одним из последствий перенесенного COVID-19 может стать преждевременное старение организма. Об этом сообщила в интервью «РИА Новости» профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Как отметила специалист, это может затронуть даже людей, перенесших заболевание в легкой форме, об этом свидетельствуют результаты исследования врачей, опубликованные в ноябре. Медики работали с пациентами, перенесшими коронавирусную инфекцию в умеренной и мягкой форме.

«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы — уже в 40», — сказала Баранова.

По словам биолога, коронавирус «забирает ресурсы и приближает старость».

Профессор считает, что нужно провести больше подобных исследований, чтобы подробно изучить все последствия инфекции. Она предложила брать больше анализов у выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать.

Ранее 26 ноября замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что привитые от COVID-19 люди могут заразиться коронавирусом, однако течение болезни будет легким и без осложнений.

24 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала сделать прививку от коронавируса, когда появится такая возможность. Она отметила, что массовая вакцинация должна начаться достаточно скоро.