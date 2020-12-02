Флорида стала третьим штатом США с 1 млн заболевших COVID-19

Флорида стала третьим американским штатом, где число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции превысило 1 млн человек. Такие данные представил региональный департамент здравоохранения во вторник, 1 декабря.

На данный момент во Флориде зарегистрированы 1 008 166 случаев заражения коронавирусом, скончались 18 679 человек, в больницах остаются более 55 тыс. пациентов.

Первыми штатами, в которых число выявленных случаев COVID-19 превысила 1 млн стали Техас и Калифорния. По последним данным там зафиксировано 1 184 250 (по данным сайта здравоохранения Техаса) и 1 225 189 (по данным сайта здравоохранения Калифорнии) заразившихся коронавирусом соответственно.

Ранее 1 декабря Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в США за последние сутки COVID-19 выявили у 156 007 человек.

Всего в стране зафиксировано более 13,5 млн случаев заболевания COVID-19. За время пандемии в США скончались 268 103 пациента с подтвержденным коронавирусом.

Ранее в этот день сообщалось, что число выявленных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 63 млн, скончались 1 467 673 человека.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что окончания пандемии коронавируса не стоит ждать в ближайшие месяцы, для этого предстоит пройти долгий путь.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.