Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 т продуктов
Сюжет:

Флорида стала третьим штатом США с 1 млн заболевших COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Флорида стала третьим американским штатом, где число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции превысило 1 млн человек. Такие данные представил региональный департамент здравоохранения во вторник, 1 декабря.

На данный момент во Флориде зарегистрированы 1 008 166 случаев заражения коронавирусом, скончались 18 679 человек, в больницах остаются более 55 тыс. пациентов.

COVID перед Рождеством: как Европа встретит праздники в пандемию
Борьба с коронавирусом продолжится и в 2021 году

Первыми штатами, в которых число выявленных случаев COVID-19 превысила 1 млн стали Техас и Калифорния. По последним данным там зафиксировано 1 184 250 (по данным сайта здравоохранения Техаса) и 1 225 189 (по данным сайта здравоохранения Калифорнии) заразившихся коронавирусом соответственно.

Ранее 1 декабря Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в США за последние сутки COVID-19 выявили у 156 007 человек.

Всего в стране зафиксировано более 13,5 млн случаев заболевания COVID-19. За время пандемии в США скончались 268 103 пациента с подтвержденным коронавирусом.

Ранее в этот день сообщалось, что число выявленных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 63 млн, скончались 1 467 673 человека.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что окончания пандемии коронавируса не стоит ждать в ближайшие месяцы, для этого предстоит пройти долгий путь.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020