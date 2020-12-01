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Число погибших при наезде на пешеходов в Трире выросло до пяти

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Число погибших в результате наезда во вторник, 1 декабря, автомобиля на людей в пешеходной зоне в западногерманском Трире увеличилось до пяти.

«Мы можем подтвердить гибель пяти человек, в том числе ребенка», — сообщила в Twitter полиция города.

Газета Suddeutsche Zeitung уточняет, что среди жертв, помимо девятимесячного ребенка, 73-летняя женщина, 25-летний и 45-летний мужчины, еще об одном погибшем сведений пока нет. Мать ребенка находится в больнице.

Также 15 человек получили ранения, в том числе тяжелые, сообщает немецкий канал NTV.

Полиция сразу после преступления задержала 51-летнего местного жителя, который, по данным прокуратуры, мог быть психически болен. Подозреваемый был пьян, но его смогли допросить. Мотив преступника пока неясен, у него не было религиозного мотива, это не был теракт, сообщили правоохранители.

Автомобиль совершил наезд на пешеходов ранее 1 декабря. В городской полиции заявляли, что водитель в момент происшествия был в приступе ярости.

По словам очевидцев, внедорожник ехал на скорости 70 км/ч и намеренно влетел в толпу прохожих. Отмечалось, что машина двигалась в сторону главного рынка в центре города.

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