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Власти Трира заявили об отсутствии террористического следа в наезде на людей

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Террористический след в деле о наезде на людей в немецком Трире не установлен, задержанный подозреваемый был пьян. Об этом сообщил 1 декабря старший прокурор города Петер Фрицен.

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«Человек, совершивший столкновение, был пьян, он употребил немало алкоголя», — цитирует прокурора издание Rtl.de.

По его словам, уровень алкоголя в организме подозреваемого составил 1,4 промилле.

Известно, что за рулем автомобиля находился 51-летний мужчина, он является уроженцем Трира.

«Мы исходим из того, что он использовал автомобиль как оружие при атаке в центре города», — добавил Фрицен.

Подозреваемый также может страдать психическим расстройством, уточнили в прокуратуре, но у него не было религиозного мотива, это не был теракт, сообщили в городской полиции в Twitter.

По последним данным, в результате наезда внедорожника четыре человека погибли и 14 пострадали, четверо из них получили тяжелые ранения, уточнили правоохранители.

Автомобиль совершил наезд на пешеходов ранее 1 декабря. В городской полиции заявляли, что водитель в момент происшествия был в приступе ярости.

По словам очевидцев, внедорожник ехал на скорости 70 км/ч и намеренно влетел в толпу прохожих. Отмечалось, что машина двигалась в сторону главного рынка в центре города.

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