Полиция Германии рассказала о виновнике ДТП в Трире

Наезд на людей в Трире на территории Германии совершил 51-летний местный житель. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает в Twitter полиция города.

«Что касается задержанного, речь идет о 51-летнем мужчине из района Трир-Саарбург», — отметили в полиции.

По данным газеты Bild, наезд совершил гражданин Германии. При задержании он оказывал сопротивление сотрудникам полиции.

Ранее в этот день власти Трира назвали наезд на пешеходов умышленным, в момент происшествия водитель был в приступе ярости. По данным СМИ, в результате происшествия погибли четверо, в числе погибших есть ребенок, пострадали более 10 человек.

25 ноября автомобиль врезался в ворота ограждения ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель. На машине были надписи «Убийцы детей и стариков» и «Остановить политику глобализации». Согласно одной из версий, инцидент связан с акцией противников карантинных мер в Германии.