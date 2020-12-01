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Ученые установили причину проблем с усвоением глюкозы

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Японские ученые выяснили, что лишний вес изменяет реакцию клеток на глюкозу, активируя более медленный метаболический путь. Результаты их исследования опубликованы в журнале Science Signaling.

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После еды или сладкого напитка инсулин активирует клетки, чтобы позволить молекулам глюкозы перейти из крови в клетки, где глюкоза расщепляется и превращается в энергию. При ожирении или диабете второго типа клетки становятся нечувствительными к инсулину, поэтому глюкоза остается в крови, вызывая длительный высокий уровень сахара.

Исследователи сравнили сигнальные пути в клетках здоровых мышей и генетически модифицированных животных, которые постоянно переедали, что привело к развитию диабета в зрелом возрасте.

Мыши из обеих групп пили сладкую воду, а через некоторое время — от 20 минут до четырех часов — ученые брали у них образцы крови и клеток печени — основного места метаболизма глюкозы как у мышей, так и у людей.

Выяснилось, что здоровые мыши быстро реагировали на глюкозу, используя ферменты и метаболиты, образующиеся как побочные продукты метаболизма глюкозы, и возвращались к нормальному уровню сахара в крови примерно за час.

А у мышей с ожирением большая часть этого быстрого ответа отсутствовала. Вместо этого включался гораздо более медленный метаболический путь, основанный на изменении экспрессии генов, и сахар в крови у них оставался повышенным в течение нескольких часов.

Ранее в ноябре сообщалось, что ученые из Китайского медицинского университета совместно с коллегами из Университета Южной Австралии и Катарского университета выяснили, что регулярное употребление куриных яиц существенно повышает риск развития диабета второго типа.

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