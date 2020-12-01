Секс-вечеринку дипломатов и политиков пресекли в Брюсселе

Полиция Брюсселя задержала в баре 25 участников секс-вечеринки, в их числе были иностранные дипломаты и минимум один член Европарламента. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили бельгийские СМИ.

По их данным, задержания были проведены в пятницу вечером в баре около полицейского комиссариата в центре Брюсселя. Вечеринка была организована вопреки правилу о том, что все питейные заведения в Бельгии должны быть закрыты из-за карантина, проведение вечеринок также запрещено, пишет ТАСС.

О мероприятии правоохранителям стало известно из-за шума, который привлек их внимание. Полицейские направились на место, где после их прибытия один из участников вечеринки попытался бежать через окно, при задержании он заявил о своей депутатской неприкосновенности и угрожал полиции вмешательством МИД Бельгии.

В баре правоохранители нашли много алкоголя, а также наркотики. Нарушителей отпустили после составления административных протоколов.

Личности участников вечеринки, в том числе евродепутата, не раскрываются, однако Nieuwsblad сообщает о внезапной отставке в выходные члена Европарламента от правящей в Венгрии партии ФИДЕС Йожефа Сайера.

Как сообщает агентство Reuters, Сайер подтвердил, что его отказ от мандата связан с участием в вечеринке.

Ранее, 6 октября, десятки сотрудниц Сил самообороны Японии заболели COVID-19 на вечеринке. В один из выходных девушки поехали на барбекю, взяв для поездки в аренду автобус у частной компании. Из 44 участниц пикника коронавирус подтвердили у 28.