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Десятки сотрудниц сил самообороны Японии заразились COVID-19 на вечеринке

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Двадцать восемь девушек из разных районов Японии заразились коронавирусом во время стажировки на базе сухопутных сил самообороны Кэмп-Асака, расположенном между Токио и префектурой Сайтама. Об этом 6 октября сообщил телеканал NHK.

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Cтажировка проводилась для 190 молодых сотрудниц сил самообороны со всей страны. В один из выходных 28 девушек поехали на барбекю, взяв для поездки в аренду автобус у частной компании. Из 44 участниц пикника коронавирус подтвердили у 28.

По мнению официальных лиц, участники вечеринки не соблюдали надлежащую дистанцию в арендованном автобусе и не приняли других мер предосторожности.

1 октября Япония ослабила ограничения на въезд в страну для иностранных граждан, за исключением туристов. Можно въезжать в страну при условии соблюдения двухнедельного карантина и находиться под контролем работодателей или организаций-спонсоров.

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