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Япония ослабила ограничения на въезд иностранцев

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Япония ослабила в четверг, 1 октября, ограничения на въезд в страну для иностранных граждан, за исключением туристов.

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В частности, по данным на сайте японского МИДа, граждане всех стран со студенческими визами, сотрудники японских компаний, смогут теперь въезжать в страну при условии соблюдения двухнедельного карантина и под контролем их работодателей или организаций-спонсоров.

В то же время пока число лиц, которым разрешен въезд в страну, будет ограничено квотой. Ожидается, что в дальнейшем она будет расширяться по мере увеличения пропускной способности пунктов тестирования на коронавирусную инфекцию в аэропортах.

О готовящихся послаблениях японская пресса сообщила еще на прошлой неделе. Журналисты сообщили, что правительство страны ведет переговоры с 16 странами, где ситуация признана относительно благополучной, о частичном разрешении въезда.

В конце августа стало известно, что Япония решила полностью отменить все запланированные на текущий год безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за пандемии коронавируса, пишет «Газета.ру».

По данным Worldometer на 1 октября, в Японии зафиксировано 83 тыс. случаев заболевания COVID-19, 1,5 тыс. человек скончались, 76 тыс. пациентов выздоровели.

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