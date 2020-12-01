Елизавета II нарушит традицию встречи Рождества из-за COVID-19

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп впервые за 33 года нарушат традицию встречи Рождества и отметят его не в поместье Сандрингем, а в Виндзорском замке, сообщил во вторник, 1 декабря, представитель Букингемского дворца.

«Рассмотрев все соответствующие рекомендации (по коронавирусу. — Ред.), королева и герцог Эдинбургский решили, что в этом году проведут Рождество тихо в Виндзорском замке», — приводит его слова Newsweek.

По данным издания, решение также связано с нежеланием сотрудников дворца проводить рождественские каникулы вдали от своих семей, так как они долгие месяцы находились на самоизоляции с королевой.

30 ноября папа римский Франциск отказался от традиционного посещения площади Испании в Риме 8 декабря, в день, когда католическая церковь отмечает Торжество непорочного зачатия Девы Марии, также из-за угрозы распространения коронавируса. В этот день понтифик проведет службу в частном порядке.

1 октября Елизавета II отменила проведение многолюдных официальных мероприятий в Букингемском дворце и Виндзорском замке до конца года.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.