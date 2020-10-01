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Королева Великобритании отменила официальные мероприятия до конца года

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Королева Великобритании Елизавета Вторая отменила проведение многолюдных официальных мероприятий в Букингемском дворце и Виндзорском замке до конца года. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца.

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Причиной названа невозможность соблюдения социальной дистанции в условиях второй волны коронавируса, отмечает в четверг, 1 октября, ТАСС со ссылкой на документ.

«К сожалению, такие мероприятия собирают значительное число гостей и участников», — отметили в Букингемском дворце. С участниками уже запланированных церемоний и награждений свяжутся лично в ближайшее время.

В конце сентября в Великобритании несколько дней подряд фиксировали ежесуточный прирост новых случаев коронавируса больше 6 тыс.

Общее число случаев коронавируса в Великобритании в настоящее время составляет более 460 тыс. Умерли из-за осложнений на фоне инфекции 42 202 человека.

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