Бизнес предупредил о дефиците игрушек к Новому году

В России может возникнуть дефицит импортных игрушек накануне Нового года. Об этом сказано в письме Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) в Федеральную таможенную службу (ФТС), с которым ознакомились «Известия».

Импортеры не успели вовремя ввезти в страну необходимый объем товара, пояснила «Известиям» президент АИДТ Антонина Цицулина. Обычно уже в сентябре на складах компаний есть необходимый предновогодний запас, но в этом году его не сформировали, уточнила она.

«Зарубежные производители, лидером среди которых является КНР, ограничили производство еще в феврале, на протяжении нескольких месяцев заводы стояли. После того как их работа возобновилась, страна начала делать поставки в другие регионы по квотам, а не исходя из того, какой объем продукции требовался покупателю», — сказала она.

Организация предложила ускорить пропуск продукции на границе. В пресс-службе ФТС «Известиям» сказали, что сейчас нет проблемных вопросов, которые связаны с ввозом и декларированием товаров для детей и подростков, если речь идет о добросовестных участниках внешнеторговой экономической деятельности. Сейчас работа сторон проходит в режиме, близком к реальному времени, подчеркнули в службе.

По данным АИДТ по итогам прошлого года, 71% игрушек на российском рынке зарубежного производства.

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