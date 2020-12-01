Автомобиль дипмиссии РФ подорвался на взрывном устройстве в Кабуле

Автомобиль российской дипмиссии подорвался на самодельном взрывном устройстве, дипломаты получили легкую контузию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 1 декабря.

«1 декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства. Находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Предварительно установлено, что объектом теракта должен был стать пикап афганских национальных сил безопасности, который двигался перед дипавтомобилем. При этом, отметила Захарова, нельзя исключать и целенаправленной атаки на российских граждан.

«Требуем от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА. Российское посольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала и объектов диппредставительства», — добавили в МИДе.

21 ноября в Кабуле взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате один сотрудник служб безопасности Афганистана погиб, трое пострадали.