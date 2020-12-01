В Баку заявили о поддержке принципа «всех на всех» при обмене военнопленными

Азербайджан в вопросе обмена военнопленных выступает за принцип «всех на всех». Об этом во вторник, 1 декабря, заявили в государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан.

«Азербайджанская Республика привержена процессу взаимного обмена всех пленных и заложников по принципу «всех на всех», — говорится в пресс-релизе комиссии.

Представители госкомиссии подчеркнули, что в армянских соцсетях специально распространяется «ложная информация о том, что якобы на военном параде по случаю победы Азербайджанской Республики будут показаны армянские пленные, с ними обращаются бесчеловечно».

«Мы категорически опровергаем эту информацию, она необоснованна и не соответствует действительности. Заявляем, что демонстрация военнопленных, унижение их не присуще азербайджанскому народу и армии», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель, создав там для них «второе государство».

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве РФ договорились о прекращении боевых действий. Согласно документу, военные Армении и Азербайджана остаются на уже занятых позициях. При этом Ереван обязуется передать Баку контроль над Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

20 ноября Азербайджану официально был передан Агдамский район, 25 ноября — Кельбаджарский, а 1 декабря — Лачинский.