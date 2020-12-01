Алиев предложил Франции «отдать армянам» Марсель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 1 декабря, предложил Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель, создав там для них «второе государство».

С такой инициативой азербайджанский лидер выступил в ответ на резолюцию, которую принял сенат Франции 25 ноября. В документе правительство страны призвали признать независимость непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и потребовать от Баку вывода войск из региона.

При этом госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан отметил, что одностороннее признание Парижем независимости НКР не пойдет на пользу никому и не поможет в продвижении мирного процесса.

Алиев возмутился тем, что «расположенные в тысячах километров» от Нагорного Карабаха государства «принимают законы, парламенты обсуждают этот вопрос» (независимости НКР. — Ред.). Президент Азербайджана отметил, что не понимает, какое «отношение имеет парламент Франции» к ситуации в НКР.

«Если они (армяне. — Ред.) вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство», — цитирует Алиева «РИА Новости».

Он подчеркнул, что термин «нагорно-карабахский конфликт» остался уже в прошлом, и посоветовал не употреблять его в будущем, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот день азербайджанский лидер подписал распоряжение о демобилизации первой группы военных, призванных на службу в Нагорном Карабахе. Также он сообщил, что Лачинский коридор передан под контроль российских миротворцев, согласована его ширина в 5 км.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве РФ договорились о прекращении боевых действий. Согласно документу, военные Армении и Азербайджана остаются на уже занятых позициях. При этом Ереван обязуется передать Баку контроль над Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

20 ноября Азербайджану официально был передан Агдамский район, 25 ноября — Кельбаджарский, а 1 декабря — Лачинский.