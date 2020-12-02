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Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле

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Эксперты Роскачества проверили семь торговых марок сливочного масла с жирностью 82,5%. Под экспертизу попали «Простоквашино», «Избенка», «Из Вологды», «Коровка из Кореновки», «Радость вкуса», «Рузское молоко» и «Село Зеленое».

Продукцию изучили на содержание патогенных микроорганизмов, дрожжей, плесени, токсичных элементов, пестицидов, консервантов. Также специалисты проверили соответствие товаров требованиям маркировки и оценили вкус, цвет, запах и консистенцию.

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В масле «Избенка» эксперты обнаружили превышение по содержанию дрожжей и плесени. Это является нарушением технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции», говорится в сообщении организации.

В Роскачестве допустили, что дрожжи и плесень могли появиться не на производстве, а из-за нарушения режима хранения, транспортировки и реализации.

«Масло, как правило, негерметично упаковано в пергамент или фольгу. Кроме того, такая упаковка легко нарушается. При нарушении температурных режимов хранения в торговле и логистике образуется влага — плазма сливочного масла. Плазма по составу очень похожа на молочную сыворотку и является хорошей средой для развития дрожжей и плесени», — рассказала руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

Исследование показало, что все проверяемые товары были изготовлены без добавления растительных жиров. При этом жирность соответствовала заявленным значениям — не менее 82,5%.

В Роскачестве отметили, что при производстве масла использовались пастеризованные свежие качественные сливки. Также эксперты не обнаружили в продукции консервантов и красителей.

Исследование подтвердило отличную термоустойчивость сливочного масла — в течение двух часов при комнатной температуре оно сохраняло форму. Более того, фактическая масса нетто образцов соответствовала указанной в маркировке.

Сливочное масло «Из Вологды», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино», «Радость вкуса», «Рузское молоко», «Село Зеленое» по результатам исследования соответствовало не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества. Их оценка составила пять баллов.

Ранее, 29 ноября, заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, какая бутилированная вода может быть опасна для здоровья при употреблении.

В первую очередь ничего хорошего не сулит содержимое негерметично закупоренных бутылок. Также опасна вода, имеющая нехарактерный цвет и неприятный запах.

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