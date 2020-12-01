В США выявили 156 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В США за последние сутки COVID-19 выявили у 156 007 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса на 1 декабря.

Всего в стране зафиксировано более 13,5 млн случаев заболевания COVID-19. За время пандемии в США скончались 268 103 пациента с подтвержденным коронавирусом, уточняет RT.

Ранее в этот день сообщалось, что число выявленных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 63 млн, скончались 1 467 673 человека.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что окончания пандемии коронавируса не стоит ждать в ближайшие месяцы, для этого предстоит пройти долгий путь.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире, напоминает телеканал «360».