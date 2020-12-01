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МИД назвал цели присутствия российских миротворцев в Приднестровье

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Нахождение российских войск в Приднестровье имеет четкие цели в рамках совместных миротворческих сил, оно обусловлено, помимо прочего, необходимостью охраны военных складов. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 1 декабря.

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«Присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье имеет абсолютно четкие, обозначенные и имеющие правовую основу цели. Прежде всего, она обеспечивает российский контингент в составе совместных миротворческих сил», — сказала Захарова.

Еще одним «чрезвычайно важным» моментом нахождение российских военнослужащих в этом регионе дипломат назвала необходимость «охраны военных складов, складов с военным имуществом».

Захарова указала, что молдавскую сторону нужно спросить, зачем сейчас со стороны избранного молдавского президента Майи Санду «в публичное пространство вбрасывается» тема присутствия российских миротворцев в регионе, ведь такие действия не способствуют урегулированию.

«Когда люди идут к микрофону, они чего-то хотят добиться, вынося в публичное пространство некие темы. Предполагается, что их невозможно решить либо другая сторона не готова слышать партнера и так далее», — сказала официальный представитель МИДа.

Она подчеркнула, что у Москвы и Кишинева есть механизмы диалога, и МИД открыт к обсуждению любых вопросов, интересующих Россию и Молдавию.

Накануне Санду на встрече с послом России в Кишиневе Олегом Васнецовым заявила о необходимости вывода из Приднестровья оперативной группы российских военных, а также вывоза оружия. Она отмечала, что в регионе давно нет опасности военных действий, в связи с чем необходимо сделать миротворческую миссию гражданской — под эгидой ОБСЕ.

В интервью украинским СМИ 20 ноября политик также говорила, что нужно вывести российских миротворцев из Приднестровья. По ее словам, формат урегулирования еще не найден.

В председательстве Албании в ОБСЕ сообщили, что не получали от Молдавии предложений о замене российских миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой организации в Приднестровье.

В МИД России сочли планы Санду по выводу оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья попыткой подрыва усилий по мирному урегулированию.

Приднестровский конфликт, между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе. Сейчас миротворцы из России поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с «голубыми касками» Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

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