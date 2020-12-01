Путин заявил об огромном потенциале российской нефтехимии

У российской нефтехимии огромный потенциал роста не только внутри страны, но и за ее пределами, заявил президент РФ Владимир Путин 1 декабря в ходе совещания по развитию нефтегазохимической отрасли.

«В последние годы нефтегазохимия демонстрирует хорошие уверенные результаты, запускаются новые современные производства, наращиваются объемы выпуска продукции, постепенно снижается зависимость от импорта», — сказал глава государства.

Путин отметил, что у данной отрасли есть все возможности для того, чтобы занять более весомые позиции на глобальном рынке. По его словам, для этого должны быть реализованы масштабные проекты с общим объемом инвестиций порядка 5 трлн рублей.

Российский лидер упомянул, что в настоящее время уже реализуется два крупных проекта при поддержке Внешэкономбанка — это Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) и комплекс по переработке этансодержащего газа в районе морского порта Усть-Луга в Ленинградской области.

«Такие крупные проекты с высоким мультипликативным эффектом в целом важны для национальной экономики», — добавил Путин.

Кроме того, глава государства спрогнозировал, что спрос на нефть в ближайшие пять лет будет расти примерно на 1%, а затем начнется снижение на 0,1% в год.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года. В частности, этот план предусматривает повышение доступности инфраструктуры и достижение технологической независимости страны.