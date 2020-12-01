Комитет СФ поддержал идею штрафов за призывы к отчуждению территорий

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал штрафы за призывы к отчуждению территорий РФ, сообщает телеканал «Известия». Документ содержит поправки в административный и уголовный кодекс. За впервые озвученный призыв к отчуждению территорий предусмотрено наказание. За первый случай — наказание от 30 тыс. до 60 тыс. рублей. Для должностных лиц — до 100 тыс., для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Уголовная ответственность наступит за повторный призыв к отчуждению территорий России. В качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.