В Москве водитель устроил стрельбу из-за дорожного конфликта

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя BMW, обстрелявшего «Газель» в центре Москвы в ходе дорожного конфликта. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Полицейские установили, что у одного из домов в Мукомольном проезде произошел конфликт между двумя водителями.

«В ходе возникшей ссоры незнакомец достал из салона автомобиля BMW предмет, схожий с пистолетом, и произвел выстрел в сторону водителя автомобиля «Газель», повредив при этом зеркало заднего вида данного транспортного средства, после чего скрылся. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Пивченкова задержали подозреваемого — 36-летнего москвича», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

В полиции уточнили, что стрельба велась из пневматического пистолета.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

19 ноября в Москве мужчина выстрелил в водителя такси из травматического пистолета из-за недовольства тем, как таксист припарковал автомобиль.