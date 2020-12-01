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«Победа» пока не получила итогов расследования акции в поддержку Дзюбы

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Лоукостер «Победа» пока не получал отчета Росавиации об инциденте в небе над Башкирией, который произошел во время акции пилотов компании в поддержку капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

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«Я не хотел бы комментировать отчет, который к нам пока не поступал. Когда он к нам поступит, мы его обязательно изучим внимательно», — приводит ТАСС его слова.

Ранее во вторник специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выразил мнение, что руководство «Победы» несет ответственность за «хулиганский полет», и призвал к кадровым выводам по итогам расследования. Он подчеркнул, что считает эти действия грубым нарушением норм авиационной безопасности, поскольку произошло значительное отклонение от маршрута следования, отказ от рекомендаций и прямой обман диспетчеров.

11 ноября капитан пассажирского самолета «Победы», выполнявший рейс из Москвы в Екатеринбург, пролетел по траектории, похожей на фаллический символ, что зафиксировали диспетчеры.

Маневр рейса создал в небе нештатную ситуацию и усложнил работу диспетчеров, контролирующих перемещение воздушных судов в секторах. В 19:39 до экипажа была доведена информация о запрете выполнения внетрассового полета.

Росавиация опубликовала отчет, в котором указано, что после получения информации о полете авиачиновники обратились к Калмыкову, который выразил мнение, что таким образом экипаж хотел поддержать Дзюбу.

Ситуация заинтересовала и Минтранс, который начал расследование и обвинил руководство авиакомпании в несоблюдении политики в области обеспечения безопасности полетов и призвал рассмотреть вопрос о соответствии руководства занимаемым должностям.

8 ноября в интернете появилось интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу. Футболист, комментируя ситуацию в своем Instagram, сказал, что не является идеальным и допускает ошибки, как все люди. В тот же день тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался вызывать Дзюбу на ближайшие матчи национальной команды.

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