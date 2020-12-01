Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 тонн продуктов

Иванов призвал наказать руководство «Победы» за «хулиганский полет»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство авиакомпании «Победа» несет ответственность за «хулиганский полет», после такого должны последовать кадровые выводы. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Как мне доложили, это хулиганство было санкционировано руководством авиакомпании «Победа». Мотивы и так называемые рисунки в небе я оставляю без комментариев. Считаю, что как минимум моральная ответственность за случившееся лежит на руководстве компании и, на мой взгляд, должны последовать кадровые выводы», ― сказал он агентству.

Назло рекорду: Дзюба ответил хейтерам победным голом «Краснодару»
После потери вызова в сборную из-за секс-скандала лидер «Зенита» принес своей команде три очка в РПЛ

Иванов подчеркнул, что считает эти действия грубым нарушением норм авиационной безопасности, поскольку произошло значительное отклонение от маршрута следования, отказ от рекомендаций и прямой обман диспетчеров. В результате, по его словам, самолет опоздал с прибытием в пункт назначения, а также были подвергнуты риску более 100 пассажиров.

Ранее, 27 ноября, экипаж авиакомпании «Победа», «нарисовавший» в небе фаллический символ, заявил в ходе переговоров с диспетчерами, что фигура появилась в небе не по инициативе пилотов.

11 ноября капитан пассажирского самолета авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Екатеринбург, пролетел по траектории, похожей на фаллический символ, что зафиксировали диспетчеры.

Маневр рейса создал в небе нештатную ситуацию и усложнил работу диспетчеров, контролирующих перемещение воздушных судов в секторах. В 19:39 до экипажа была доведена информация о запрете выполнения внетрассового полета.

Росавиация опубликовала отчет, в котором указано, что после получения информации о полете авиачиновники обратились к гендиректору «Победы» Андрею Калмыкову, который выразил мнение, что таким образом экипаж хотел поддержать бывшего капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу.

В отчете Росавиации говорилось, что причиной авиаинцидента явилось «принятие экипажем решения об отступлении от утвержденного плана полета для выполнения самовольных, не требуемых для проверки навигационной системы, как было сообщено органам ОВД, маневрирований».

Ситуация заинтересовала и Минтранс, который начал расследование и обвинил руководство авиакомпании в несоблюдении политики в области обеспечения безопасности полетов и призвал рассмотреть вопрос о соответствии руководства занимаемым должностям.

8 ноября в интернете появилось интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу. Футболист, комментируя ситуацию в своем Instagram, сказал, что не является идеальным и допускает ошибки, как все люди. В тот же день тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался вызывать Дзюбу на ближайшие матчи национальной команды.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020