Иванов призвал наказать руководство «Победы» за «хулиганский полет»

Руководство авиакомпании «Победа» несет ответственность за «хулиганский полет», после такого должны последовать кадровые выводы. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Как мне доложили, это хулиганство было санкционировано руководством авиакомпании «Победа». Мотивы и так называемые рисунки в небе я оставляю без комментариев. Считаю, что как минимум моральная ответственность за случившееся лежит на руководстве компании и, на мой взгляд, должны последовать кадровые выводы», ― сказал он агентству.

Иванов подчеркнул, что считает эти действия грубым нарушением норм авиационной безопасности, поскольку произошло значительное отклонение от маршрута следования, отказ от рекомендаций и прямой обман диспетчеров. В результате, по его словам, самолет опоздал с прибытием в пункт назначения, а также были подвергнуты риску более 100 пассажиров.

Ранее, 27 ноября, экипаж авиакомпании «Победа», «нарисовавший» в небе фаллический символ, заявил в ходе переговоров с диспетчерами, что фигура появилась в небе не по инициативе пилотов.

11 ноября капитан пассажирского самолета авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Екатеринбург, пролетел по траектории, похожей на фаллический символ, что зафиксировали диспетчеры.

Маневр рейса создал в небе нештатную ситуацию и усложнил работу диспетчеров, контролирующих перемещение воздушных судов в секторах. В 19:39 до экипажа была доведена информация о запрете выполнения внетрассового полета.

Росавиация опубликовала отчет, в котором указано, что после получения информации о полете авиачиновники обратились к гендиректору «Победы» Андрею Калмыкову, который выразил мнение, что таким образом экипаж хотел поддержать бывшего капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу.

В отчете Росавиации говорилось, что причиной авиаинцидента явилось «принятие экипажем решения об отступлении от утвержденного плана полета для выполнения самовольных, не требуемых для проверки навигационной системы, как было сообщено органам ОВД, маневрирований».

Ситуация заинтересовала и Минтранс, который начал расследование и обвинил руководство авиакомпании в несоблюдении политики в области обеспечения безопасности полетов и призвал рассмотреть вопрос о соответствии руководства занимаемым должностям.

8 ноября в интернете появилось интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу. Футболист, комментируя ситуацию в своем Instagram, сказал, что не является идеальным и допускает ошибки, как все люди. В тот же день тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался вызывать Дзюбу на ближайшие матчи национальной команды.