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Племянница Сергея Скрипаля рассказала о звонке от его дочери

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Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала о недавнем телефонном разговоре с его дочерью Юлией. Об этом 1 декабря сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Виктории поступил звонок с петербургским номером. Ответив на него, она услышала голос Юлии, которая рассказала ей о здоровье отца — они проговорили около часа.

«Юлия позвонила, высветился номер из Петербурга. Я прервала разговор тогда текущий. Она говорит, что когда она звонит по этой телефонии, то часто высвечивается номер петербургский», — сказала Виктория.

Она отметила, что Юлия сообщила ей, что Скрипали живут отдельно друг от друга в Великобритании, а за отцом ухаживает медработник.

Юлия также ответила на вопрос Виктории о здоровье Сергея.

«Она сказала, что у него ком в горле», — отметила Виктория.

По словам женщины, Юлия живет на часть пенсии отца, специального пособия ей не назначили. При этом ей сняли квартиру от государства, потом Юлии пообещали выделить социальную помощь на покупку жилья, которое она будет оплачивать сама, рассказала Виктория.

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию боевого вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Москву же обвинили в причастности к инциденту. РФ отвергала все обвинения в свой адрес, указав на их бездоказательность.

После лечения Скрипали были выписаны из больницы. В мае 2018 года в видеообращении Юлия Скрипаль заявила, что планирует вернуться в Россию в долгосрочной перспективе. В июне 2020 года источники газеты The Sunday сообщили, что Скрипаль с дочерью переехали в Новую Зеландию. Племянница Скрипаля Виктория полагает, что они находятся в Портон-Дауне — британском военном технопарке неподалеку от Солсбери. Точных данных об их местонахождении нет.

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