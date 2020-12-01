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Евросоюз выделил Украине €16,5 млрд финпомощи с 2014 года

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Евросоюз выделил Украине в общей сложности €16,5 млрд финансовой помощи в виде грантов и займов с 2014 года. Об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией (ЕК) во вторник, 1 декабря, докладе об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной.

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«С 2014 года ЕС вместе с европейскими финансовыми учреждениями мобилизовал беспрецедентный пакет поддержки в размере более €16,5 млрд в виде грантов и кредитов для поддержки реформ на Украине», — говорится в документе на сайте ЕК.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели отметил, что ЕС продолжит поддерживать Украину в продвижении программы реформ, чтобы полностью реализовать и воспользоваться преимуществами Соглашения об ассоциации, а также чтобы смягчить негативное влияние кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, вступило в силу 1 сентября 2017 года. Документ способствует совершенствованию политических связей, усилению экономических контактов и уважению общих ценностей.

В сентябре представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что Европейский союз готов предоставить Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи, но для этого Киеву следует выполнять требования Международного валютного фонда (МВФ).

В конце мая стало известно, что украинские власти намерены продолжить пенсионную реформу с постепенным повышением пенсионного возраста до 60 лет и внедрением системы накопительных пенсий для получения $5 млрд транша от МВФ.

Вместе с тем партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила президента Украины Владимира Зеленского в заискивании перед МВФ в ущерб интересам народа.

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