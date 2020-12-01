Два человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Удмуртии

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Удмуртии. Два человека получили травмы.

Авария произошла на автодороге из Елабуги в Пермь. По данным Госавтоинспекции, 43-летний водитель автобуса допустил столкновение со стоящим грузовиком «КамАЗ». Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Водитель автобуса и 71-летний пассажир получили травмы. Их доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2020 году на 18% сократилось число аварий с участием пассажирских автобусов. Травмы в ДТП получили 112 человек. На сокращение количества аварий повлияла пандемия, во время которой были временно прекращены межмуниципальные перевозки пассажиров.