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Число ДТП с пассажирскими автобусами сократилось в Татарстане

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В Татарстане в 2020 году на 18% сократилось число аварий с участием пассажирских автобусов. Травмы получили 112 человек.

По словам и. о. начальника Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора Радика Рамазанова, значительная доля несчастных случаев связана с падением пассажиров в автобусах. Это 56% от всех несчастных случаев в транспорте. Однако с 1 января 2021 года падение пассажиров в салоне автобусов не будут оценивать как ДТП. Ущерб и вина будут рассматриваться с точки зрения гражданско-правовых отношений. Потерпевшим необходимо самостоятельно обращаться с исками, пишет ИА «Татар-информ».

Рамазанов отметил, что на сокращение числа аварий повлияла пандемия, во время которой временно были прекращены межмуниципальные перевозки пассажиров.

24 ноября в Казани автобус насмерть сбил девушку на пешеходном переходе на улице Островского. В ГИБДД уточнили, что водитель автобуса нарушил правила дорожного движения и не предоставил преимущество пешеходу. В салоне находились 30 человек.

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