В Кремле прокомментировали перенос встречи ОПЕК+

Российский лидер Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров с руководством других стран — членов ОПЕК+, нет в планах и встречи с отечественными нефтяниками. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 1 декабря.

«Нет, по-прежнему нет никаких разговоров в планах у президента. Там ведется работа, вы знаете, этим занимается вице-премьер [Александр] Новак. Он курирует эту тематику, и, собственно, по его линии как раз ведется подготовка», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В Кремле ответили отрицательно и на вопрос о возможной встрече с нефтяными компаниями.

«Ведется подготовка к этому мероприятию», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, есть ли у России какие-либо разногласия с партнерами по ОПЕК+.

Ранее во вторник СМИ со ссылкой на письмо, адресованное делегатам стран-участниц, писали, что встречу министров стран ОПЕК+ перенесли с 1 на 3 декабря.

Совещание пройдет в 16:00 мск в формате видеоконференции.

Отмечалось, что время до встречи будет использовано для неформальных консультаций.

Ранее страны ОПЕК+ не пришли к соглашению о том, в каком объеме сокращать добычу нефти в ближайшие месяцы 2021 года.

В марте страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти. После этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Спустя несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов странам — участницам ОПЕК+ удалось согласовать в апреле.

28 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что страны — участницы ОПЕК и Россия склоняются к продлению действующего соглашения по сокращению нефтедобычи.