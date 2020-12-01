Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 тонн продуктов

В Кремле прокомментировали перенос встречи ОПЕК+

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский лидер Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров с руководством других стран — членов ОПЕК+, нет в планах и встречи с отечественными нефтяниками. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 1 декабря.

Доживем до вторника: решит ли ОПЕК+ продлить сокращение по добыче нефти
В случае пролонгации ограничений стоимость черного золота может вырасти до $50 за баррель

«Нет, по-прежнему нет никаких разговоров в планах у президента. Там ведется работа, вы знаете, этим занимается вице-премьер [Александр] Новак. Он курирует эту тематику, и, собственно, по его линии как раз ведется подготовка», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В Кремле ответили отрицательно и на вопрос о возможной встрече с нефтяными компаниями.

«Ведется подготовка к этому мероприятию», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, есть ли у России какие-либо разногласия с партнерами по ОПЕК+.

Ранее во вторник СМИ со ссылкой на письмо, адресованное делегатам стран-участниц, писали, что встречу министров стран ОПЕК+ перенесли с 1 на 3 декабря.

Совещание пройдет в 16:00 мск в формате видеоконференции.

Отмечалось, что время до встречи будет использовано для неформальных консультаций.

Ранее страны ОПЕК+ не пришли к соглашению о том, в каком объеме сокращать добычу нефти в ближайшие месяцы 2021 года.

В марте страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти. После этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Спустя несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов странам — участницам ОПЕК+ удалось согласовать в апреле.

28 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что страны — участницы ОПЕК и Россия склоняются к продлению действующего соглашения по сокращению нефтедобычи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020