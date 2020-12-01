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Немецкие ученые раскрыли механизм проникновения коронавируса в мозг

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Коронавирус SARS-CoV-2 поражает мозг через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке. Об этом свидетельствуют данные исследования немецких ученых клиники «Шарите», опубликованного 30 ноября в журнале Nature Neuroscience.

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Специалисты выяснили, с помощью каких механизмов новый коронавирус может достигать мозга и как на это реагирует иммунная система. Для исследования были взяты образцы тканей 33 пациентов, умерших от COVID-19 в «Шарите» и клинике Университетского медицинского центра Геттингена.

Авторы обнаружили доказательства присутствия вируса в нейроанатомических структурах, соединяющих глаза, рот и нос со стволом мозга. В свою очередь изображения, полученные с помощью электронного микроскопа, позволили подтвердить гипотезу о том, что SARS-CoV-2 использует обонятельную слизистую оболочку в качестве входа в мозг.

По словам ученых, об этом свидетельствует и анатомическая близость клеток слизистой оболочки, кровеносных сосудов и нервных клеток в этой области.

«Попадая внутрь обонятельной слизистой оболочки, вирус использует нейроанатомические связи, такие как обонятельный нерв. Наши данные показывают, что вирус перемещается от нервной клетки к нервной клетке, чтобы достичь мозга», — объяснила один из авторов статьи доктор Хелена Радбрух из отделения невропатологии клиники Шарите.

Однако она допустила, что от нервных клеток вирус распространяется через кровеносные сосуды, поскольку его следы также были обнаружены в стенках сосудов. Таким путем в мозг попадают вирус герпеса и бешенства.

Как отметил руководитель исследования профессор Фрэнк Хеппнер, присутствие SARS-CoV-2 в нервных клетках обонятельной слизистой оболочки хорошо объясняет неврологические симптомы, обнаруживаемые у пациентов с COVID-19, такие как потеря обоняния или вкуса.

«Мы также обнаружили SARS-CoV-2 в областях мозга, которые контролируют жизненно важные функции, такие как дыхание. Нельзя исключать, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 присутствие вируса в этих областях мозга усугубляет проблемы с дыханием, вызванные инфекцией легких. Подобные проблемы могут возникнуть и в отношении сердечно-сосудистой функции», — добавил он.

Авторы указали, что все пациенты, чей биологический материал был взят для исследования, перенесли COVID-19 в тяжелой форме, поэтому полученные результаты нуждаются в дополнительной проверке, прежде чем их можно будет применять ко всем больным коронавирусной инфекцией.

Накануне стало известно, что российские врачи-неврологи зафиксировали учащение жалоб от пациентов с коронавирусом на нарушение памяти и концентрации внимания. Как поясняют специалисты, такие последствия возникают по нескольким причинам. В первую очередь их связывают со стрессом после перенесенной болезни, а также с самим нейротоксическим действием коронавирусной инфекции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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