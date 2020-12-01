Иммунолог заявил об отсутствии гарантий защиты от COVID-19 при наличии антител

Заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун заявил, что наличие антител к коронавирусу по результатам серологического анализа не гарантирует защиту от болезни. Об этом он сказал во вторник, 1 декабря, в беседе с «РИА Новости».

«Если у них (пациентов. — Ред.) обнаружены антитела, это еще не говорит о том, что они защищены от болезни», — сказал профессор.

Он пояснил, что сейчас в Израиле проводится проверка собственной вакцины. В рамках исследования изучают целый ряд антител, в том числе методом обычной серологии. Однако полученные этим методом данные не гарантируют, что человек защищен от вируса. Как добавил Беркун, также исследователи проверяют нейтрализующие антитела, которые считаются самыми важными.

Серология является одной из отраслей иммунологии. Серологическое исследование позволяет выявить наличие у пациента определенного вируса либо бактерии, определить группу крови и резус-фактор, реактивность организма к антибиотикам и прочее.

Ранее, во вторник, Беркун выражал уверенность в том, что участникам испытаний вакцины от коронавирусной инфекции не надо самостоятельно сдавать тест на антитела или сообщать его результат врачу. В частности, в Израиле участникам экспериментов объясняют, что это нежелательно, и «просят его этого не делать».

Накануне представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что у россиян начал появляться иммунитет к коронавирусу, но он пока недостаточен, чтобы остановить распространение инфекции.

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