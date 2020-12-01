Роструд анонсировал планы перевода услуги по поиску работы в электронный вид

Роструд планирует к концу 2021-го — началу 2022 года перевести услуги по поиску работы в электронный формат. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил глава департамента по цифровизации ведомства Виталий Лосев на VI форуме «Национальная система квалификации России».

«Мы надеемся, что к концу следующего года, а может быть с начала 2022 года, государственная служба занятости населения в целом и услуга по поиску работы уже перейдет на электронный вид работы», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что с появлением такой услуги появится возможность не только регистрировать соискателей, но и трудоустраивать граждан в цифровом формате.

В ноябре стало известно, что в ближайшие пять лет наибольшей популярностью у российских работодателей будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что перед правительством страны стоит задача вернуть показатели рынка труда к докризисным показателям.

Кроме того, глава государства добавил, что ситуация на рынке труда в России остается сложной и она не сильно изменилась с августа.