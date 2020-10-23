Путин назвал сложной ситуацию на рынке труда в России

Ситуация на рынке труда в России остается сложной, она не сильно изменилась с августа, заявил в пятницу, 23 октября, президент страны Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

По словам главы государства, в сентябре уровень безработицы составил 6,3%.

«Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. В сентябре, как вы знаете, безработица составила 6,3%. По сравнению с августом ее уровень практически не снизился», — отметил президент.

Ключевым вопросом для государства, по словам Путина, остается увеличение доходов граждан и рост занятости населения.

21 октября президент сказал, что рынок труда должен вернуться к докризисному уровню.

В тот же день министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в России на протяжении шести месяцев статистика фиксировала рост безработицы, сейчас же наметилась обратная тенденция. Так, по его словам, численность зарегистрированных в службах занятости постепенно снижается — их уже 3,584 млн человек. По сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных в службах занятости безработных граждан сократилась более чем на 100 тыс. человек.

Глава ведомства подчеркнул, что на поддержку безработных граждан в общей сложности было направлено более 180 млрд рублей.

В конце сентября Путин выразил уверенность, что с проблемой роста безработицы удастся справиться в 2021 году. Глава государства отметил, что безработица не должна превышать 4,7% среди экономически активного населения.