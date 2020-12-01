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В Крыму задержали женщину с «волшебными бобами» для похудения

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В Симферополе сотрудники правоохранительных органов задержали на выходе из почтового отделения женщину с наркотиками, купленными под видом таблеток для похудения. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Журналисты узнали, что жительница Крыма получила посылку из Казахстана. Внутри оказалось сильнодействующее вещество весом 4,5 кг. Женщина рассказала, что заказала через интернет средство для похудения «волшебные бобы» из Астаны.

По данным экспертизы, «бобы» для похудения содержат сибутрамин — вещество, включенное в список сильнодействующих и ядовитых. Общая масса порошкообразного вещества, содержащегося в 36 представленных капсулах, составила 10,8 г.

По словам женщины, она не знала, что в таблетках было наркотическое вещество. У нее взяли анализ на наркотики и провели обыск. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст. 226.1 УК РФ.

На прошлой неделе более 1 т синтетических наркотиков изъяли у одного из крупнейших поставщиков наркотических средств в России.

В конце октября сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность нарколаборатории в Емельяновском районе Красноярского края.

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