ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории под Красноярском

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность нарколаборатории в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

При обыске у злоумышленников изъяли 3,5 кг мефедрона, 350 л прекурсоров и 8 л наркосодержащей жидкости.

Установлено, что помещение под нарколабораторию приобрели три местных жителя. Там они производили и хранили наркотики для последующей продажи.

Все участники группировки задержаны, возбуждено уголовное дело.

Также 29 октября сотрудники ФСБ пресекли канал поставки краснокнижного осетра в Московский регион.

Сотрудники ведомства задержали грузовик, следовавший из Дагестана, и изъяли рыбы общим весом около 1,5 т оценочной стоимостью свыше 4 млн рублей.