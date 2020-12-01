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Новак рассказал о сотрудничестве с ФРГ в сфере водородной энергетики

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Россия и Германия работают над созданием совместной дорожной карты развития водородной энергетики и обсуждают пилотные проекты по поставке водорода в ФРГ. Об этом 1 декабря сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак в рамках конференции, организованной Российско-Германским сырьевым форумом.

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Перспективная сфера кооперации — производство и транспортировка водородной энергии

«В настоящее время мы с коллегами прорабатываем различные формы взаимодействия, среди которых: разработка совместной российско-германской дорожной карты развития водородной энергетики; создание технологических партнерств с немецкими компаниями и реализация совместных пилотных проектов по производству и поставке водорода в ФРГ», — приводит «РИА Новости» его слова.

Кроме того, он рассказал о сотрудничестве между российскими и германскими научно-исследовательскими институтами и обмене опытом в области госрегулирования развития водородной энергетики.

«При этом не менее важным остается взаимодействие и в традиционных отраслях ТЭК, где, как я уже отметил, заложен прочный фундамент», — добавил Новак.

Ранее в этот же день несколько экспертов в разговоре с «Известиями» заявили, что производство и транспортировка водородной энергии имеют все шансы стать одной из самых перспективных сфер сотрудничества между Россией и Евросоюзом на фоне курса на декарбонизацию.

В конце ноября стало известно, что в городах России с населением более миллиона человек будут открыты первые водородные автозаправки.

В октябре правительство России утвердило план мероприятий по развитию водородной энергетики в стране до 2024 года.

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